rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Изображение материала

Минкульт не будет отменять концерт ростовчанина Басты после слов об СВО

12 мая 2023, 09:38
Фото: rostov-gorod.ru
Минкульт не будет отменять концерт ростовчанина Басты после слов об СВО
В Ставрополе не планируют отменять концерт рэпера Басты из Ростова-на-Дону после его слов о спецоперации, сообщил в соцсетях общественник Денис Князев.

Ранее группа активистов потребовала отменить концерт в Ставрополе из-за высказывания Василия Вакуленко о спецоперации в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой. В частности, они остались недовольны фразой «Смотрим кино дальше».

В результате один из активистов попросил Минкульт региона отменить запланированное выступление.

Ростовский рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар
Узнать подробнее

В ответ на запрос, министерство культуры объяснило, что выражения, дискредитирующие действия Российской Федерации, не допускаются, однако организация и запрет коммерческих общественных мероприятий не является полномочием Минкульта. Всем поклонникам предложили проявить гражданскую позицию в отношении посещения выступления.

Читайте также:
Ростовский рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорарБолее 3,6 млн хотят взыскать с футбольного клуба ростовского рэпера БастыМинкульт получил шесть жалоб с требованием запретить концерт ростовчанина Басты
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Отмена концерта Басты#Выступление Басты#Заявление об СВО
Подпишитесь
Спасатель рассказал, что делать ростовчанам в случае прилета баллистической ракеты
Сегодня, 04:20
Юрист рассказал, могут ли ростовчан призвать на военные сборы, и отправить на СВО
Сегодня, 08:44
Банду задержали в Ростовской области за нападение на пожилых женщин
Сегодня, 08:03
Эксперт поддержал Бастрыкина в идее посылать мигрантов в Ростовской области на фронт
Сегодня, 07:50
Политолог Батов разъяснил, почему военных запаса призовут на сборы в Ростове
Сегодня, 07:19
Стало известно, куда пропал новый электробус в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:15