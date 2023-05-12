В ответ на запрос, министерство культуры объяснило, что выражения, дискредитирующие действия Российской Федерации, не допускаются, однако организация и запрет коммерческих общественных мероприятий не является полномочием Минкульта. Всем поклонникам предложили проявить гражданскую позицию в отношении посещения выступления.