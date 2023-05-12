Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Ранее группа активистов потребовала отменить концерт в Ставрополе из-за высказывания Василия Вакуленко о спецоперации в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой. В частности, они остались недовольны фразой «Смотрим кино дальше».
В результате один из активистов попросил Минкульт региона отменить запланированное выступление.
В ответ на запрос, министерство культуры объяснило, что выражения, дискредитирующие действия Российской Федерации, не допускаются, однако организация и запрет коммерческих общественных мероприятий не является полномочием Минкульта. Всем поклонникам предложили проявить гражданскую позицию в отношении посещения выступления.