Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Ростове вынесли приговор местному жителю. Будучи обвиняемым на суде, он оскорбил помощницу прокурора. Он выругался на девушку матом.
Известно, что мужчину судят за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Вину в этих преступлениях он не признал. Также обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.
За оскорбление представителя власти мужчину наказали 320-ю часами обязательных работ. За изнасилование он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут судить местного жителя за разбой и сексуальное насилие над девушками.