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Насильника осудили в Ростовской области за оскорбления гособвинителя

12 мая 2023, 16:41
Фото: 1MI
Осужденный за изнасилование в Ростовской области оскорбил помощника прокурора
В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, оскорбившему на суде помощника прокурора, рассказали в пресс-службе судов региона.

В Ростове вынесли приговор местному жителю. Будучи обвиняемым на суде, он оскорбил помощницу прокурора. Он выругался на девушку матом.

Известно, что мужчину судят за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Вину в этих преступлениях он не признал. Также обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

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За оскорбление представителя власти мужчину наказали 320-ю часами обязательных работ. За изнасилование он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут судить местного жителя за разбой и сексуальное насилие над девушками.

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