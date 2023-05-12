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Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области

12 мая 2023, 07:11
Фото: Crossroadsphototeam/cc by 2.0/flickr.com
Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
В Ростовской области холодная погода во время майских праздников может отрицательно сказаться на будущем урожае, сообщают агрономы.

Они предполагают, что в этом сезоне можно не досчитаться до половины ожидаемого урожая. Речь идет о вишне, черешне, абрикосах и сливах.

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«Проблемой стало то, что опылять растения было некому, так как пчелы работают при температуре выше 10 градусов. А этой весной проявилось большое количество неблагоприятных факторов», — говорится в сюжете «Дон-Тр».

Отмечается, что в самый ответственный период цветения пришли холода.

Ранее стало известно, что мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса.

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