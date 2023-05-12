Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Они предполагают, что в этом сезоне можно не досчитаться до половины ожидаемого урожая. Речь идет о вишне, черешне, абрикосах и сливах.
«Проблемой стало то, что опылять растения было некому, так как пчелы работают при температуре выше 10 градусов. А этой весной проявилось большое количество неблагоприятных факторов», — говорится в сюжете «Дон-Тр».
Отмечается, что в самый ответственный период цветения пришли холода.
Ранее стало известно, что мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса.