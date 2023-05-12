Парадный расчет Всевеликого войска Донского вернулся в Новочеркасск

— В 1941 году война пришла в каждый дом. С первых дней войны сыны Тихого Дона били врага на передовой, формировали казачьи партизанские отряды, ковали Победу в тылу. Единый советский народ спас Родину от коричневой чумы и жизнь будущих поколений, освободил Европу и защитил мир. Наша святая обязанность, наш долг – чтить подвиг дедов и прадедов, защитников Отечества. Мы с особой гордостью чеканили шаг, и рядом с нами как будто шли наши предки, благодаря которым мы имеем возможность жить, трудиться, растить детей. Их фотокарточки мы положили в нагрудные карманы, — сказал Сергей Бодряков.