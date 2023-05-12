Парадный расчет Всевеликого войска Донского вернулся в Новочеркасск

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Заместитель губернатора Ростовской области, войсковой атаман Сергей Бодряков поблагодарил казаков за старательность и отметил их строевую выучку. Он также добавил, что День Победы — самый дорогой и священный всенародный праздник.
— В 1941 году война пришла в каждый дом. С первых дней войны сыны Тихого Дона били врага на передовой, формировали казачьи партизанские отряды, ковали Победу в тылу. Единый советский народ спас Родину от коричневой чумы и жизнь будущих поколений, освободил Европу и защитил мир. Наша святая обязанность, наш долг – чтить подвиг дедов и прадедов, защитников Отечества. Мы с особой гордостью чеканили шаг, и рядом с нами как будто шли наши предки, благодаря которым мы имеем возможность жить, трудиться, растить детей. Их фотокарточки мы положили в нагрудные карманы, — сказал Сергей Бодряков.
Приветствовал казаков и глава городской администрации Юрий Лысенко, вместе с ним донцов пришли поздравить с успешным выступлением руководители вузов и студенты, которые вошли в состав парадного расчета.
По словам главы новочеркасской администрации, участие в параде продемонстрировало связь казачьих поколений. От 1812 года и Первой мировой до Великой Отечественной, где каждый казак завоевал для Родины великую Победу.
— Для меня особая честь передать вам слова благодарности и поздравления от жителя нашего города и участника парада Победы в Москве в 1945 году Николая Михайловича Ямченко. Он с удовольствием смотрел прямую трансляцию с Красной площади по телевизору, — поделился с казаками Юрий Лысенко.
Не обошлось возвращение казаков и без трогательных моментов. Когда завершился молебен, участники парада Победы прошли единым строем по Соборной площади и исполнили песню «День Победы». А двое участников московского парада сделали предложение руки и сердца своим невестам, встав прямо на площади на одно колено.
Донские казаки уже третий год подряд принимают участие в параде на Красной площади. В состав парадного расчета вошли представители всех регионов войска – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, - всего чуть более ста человек. 18 казаков нынешнего состава уже участвовали в параде Победы на Красной площади в 2020-м и 2021-м годах. Почетное право пройти торжественным маршем по кремлевской брусчатке было предоставлено и участникам СВО, а также молодому поколению донских казаков – представителям «платовских сотен» казачьих вузов Ростовской области.