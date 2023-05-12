Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Напомним, что Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году военных сборов для военнослужащих, прибывающих в запасе ВС РФ, Нацгвардии, ФСБ и государственной охраны.
Местным властям поручено организовать все условия для прохождения гражданами военных сборов.
«В текущих геополитических условиях, когда наше государство находится в стадии проведения СВО, общество остро реагирует на любого рода заявления от первого лица. Но этот указ является традиционным. Ничего нового в нем нет», — отмечает Алим Батов.
По словам собеседника, подобные указы подписываются каждый год.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростов пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту.