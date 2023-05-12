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Политолог Батов разъяснил, почему военных запаса призовут на сборы в Ростове

12 мая 2023, 07:19
Фото: rostov-gorod.ru
Политолог Батов разъяснил, почему военных запаса призовут на сборы в Ростове
Указ о военных сборах традиционно подписывается каждый год, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, ростовский политолог Алим Батов.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году военных сборов для военнослужащих, прибывающих в запасе ВС РФ, Нацгвардии, ФСБ и государственной охраны.

Местным властям поручено организовать все условия для прохождения гражданами военных сборов.

Военных запаса призовут на сборы в Ростовской области
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«В текущих геополитических условиях, когда наше государство находится в стадии проведения СВО, общество остро реагирует на любого рода заявления от первого лица. Но этот указ является традиционным. Ничего нового в нем нет», — отмечает Алим Батов.

По словам собеседника, подобные указы подписываются каждый год.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростов пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту.

В Ростов-на-Дону пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
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