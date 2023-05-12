Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве собственного отца.
Трагический инцидент произошел в феврале. Мужчина находился у себя в квартире на бульваре Комарова. Будучи пьяным, он повздорил со своим 66-летним отцом. Скандал постепенно перерос в избиение пенсионера. От полученных от собственного сына ударов мужчина скончался.
На допросах преступник полностью признал вину в убийстве. Сейчас он находится в СИЗО. Теперь его судьбу решит суд.
Ранее пьяная ростовчанка насмерть забила ногами знакомую из-за ревности к мужчине.