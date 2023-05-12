Трагический инцидент произошел в феврале. Мужчина находился у себя в квартире на бульваре Комарова. Будучи пьяным, он повздорил со своим 66-летним отцом. Скандал постепенно перерос в избиение пенсионера. От полученных от собственного сына ударов мужчина скончался.