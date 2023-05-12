Торговцы же сообщили о том, что в этом году отсутствуют импортные поставки лука из Турции, как это было обычно весной. Следовательно, на прилавках можно увидеть только местный продукт из Краснодарского края. Однако продавцы заверили покупателей в том, что нет никакой угрозы и скоро цены на лук вернутся к норме.