Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Напомним, что в мае в регионе стоимость лука выросла сразу до 100 рублей за килограмм, хотя обычно он стоит 30 рублей. Ранее подобных скачков цен не наблюдалось.
Издание Rostov.Kp со ссылкой на слова Корнюша пишет, что лук мог подорожать из-за сезонности — в конце весны овощи всегда становятся дороже. Кроме того, продукт требует транспортировки, в результате наценки перевозчиков и торговых сетей сказались на финальной стоимости товара.
Торговцы же сообщили о том, что в этом году отсутствуют импортные поставки лука из Турции, как это было обычно весной. Следовательно, на прилавках можно увидеть только местный продукт из Краснодарского края. Однако продавцы заверили покупателей в том, что нет никакой угрозы и скоро цены на лук вернутся к норме.