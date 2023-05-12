РЭО: Оборудование для обращения с ТКО вошло в перечень приоритетных направлений

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что к таким проектам относится производство роботов для сортировки отходов с возможностью распознавания объектов при помощи искусственного интеллекта, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.