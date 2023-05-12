РЭО: Оборудование для обращения с ТКО вошло в перечень приоритетных направлений

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По инициативе Российского экологического оператора (РЭО) проекты включены в постановление Правительства РФ.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, по итогам прошлого года 70% оборудования для обращения с ТКО заменили на российское. По его словам, компания вплотную работает над созданием и поддержкой отечественных разработок, проводит форумы для профильных специалистов, передает newstracker.ru.
«Еще одним шагом к импортозамещению в отрасли по обращению с отходами стало включение в перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России соответствующего оборудования», — сообщил Буцаев.
Постановление правительства устанавливает приоритетные направления государственной политики РФ по развитию инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики страны.
Уточняется, что проекты по оборудованию для отрасли ТКО добавлены в раздел «Специализированное машиностроение».
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что к таким проектам относится производство роботов для сортировки отходов с возможностью распознавания объектов при помощи искусственного интеллекта, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.
Также в перечень вошло оборудование для линий утилизации полимерных отходов, макулатуры, отходов из стекла, отработанных покрышек и отходов резины.