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РЭО: Оборудование для обращения с ТКО вошло в перечень приоритетных направлений

12 мая 2023, 11:22
Фото: 1MI
В число важнейших направлений проектов технологического суверенитета России вошло производство сепараторов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), а также оборудования для линий компостирования и утилизации вторсырья.

По инициативе Российского экологического оператора (РЭО) проекты включены в постановление Правительства РФ.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, по итогам прошлого года 70% оборудования для обращения с ТКО заменили на российское. По его словам, компания вплотную работает над созданием и поддержкой отечественных разработок, проводит форумы для профильных специалистов, передает newstracker.ru.

«Еще одним шагом к импортозамещению в отрасли по обращению с отходами стало включение в перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России соответствующего оборудования», — сообщил Буцаев.

Постановление правительства устанавливает приоритетные направления государственной политики РФ по развитию инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики страны.

Уточняется, что проекты по оборудованию для отрасли ТКО добавлены в раздел «Специализированное машиностроение».

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что к таким проектам относится производство роботов для сортировки отходов с возможностью распознавания объектов при помощи искусственного интеллекта, а также производство сепараторов для ТКО и оборудования для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов.

Также в перечень вошло оборудование для линий утилизации полимерных отходов, макулатуры, отходов из стекла, отработанных покрышек и отходов резины.

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