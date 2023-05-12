Преступление он совершил в январе этого года. Он приехал в частный дом своего 33-летнего знакомого. Там между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем убийца перенес тело в свою машину, вывез его в безлюдное место и закопал. Однако задержания ему избежать не удалось.