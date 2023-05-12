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Рецидивист из-за ссоры застрелил и закопал знакомого в Ростовской области

12 мая 2023, 11:28
Фото: vk.com/surnd
Рецидивист из-за ссоры застрелил и закопал знакомого в Ростовской области
Жителя Ростовской области осудят за расправу над знакомым, рассказали в СК РФ по региону.

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Станицы Багаевской. Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном хранении взрывчатки.

Преступление он совершил в январе этого года. Он приехал в частный дом своего 33-летнего знакомого. Там между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем убийца перенес тело в свою машину, вывез его в безлюдное место и закопал. Однако задержания ему избежать не удалось.

Сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим.

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Теперь судьбу преступника решит суд.

Ранее пьяный наркоман семь лет скрывался после убийства знакомого в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Преступность в Ростовской области#Криминал в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области
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