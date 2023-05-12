Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Станицы Багаевской. Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном хранении взрывчатки.
Преступление он совершил в январе этого года. Он приехал в частный дом своего 33-летнего знакомого. Там между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем убийца перенес тело в свою машину, вывез его в безлюдное место и закопал. Однако задержания ему избежать не удалось.
Сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим.
Теперь судьбу преступника решит суд.
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