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«Росморпорт» достроил в Таганроге 140-метровый плавучий морской причал в мае

12 мая 2023, 15:17
Фото: Пресс-служба "Росморпорта"
В Таганроге завершилось строительство плавучего морского причала
В Таганроге завершилось строительство плавучего морского причала, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

«Росморпорт» достроил в Таганроге плавучий причал №9. Он будет принимать и обслуживать морские и речные пассажирские суда.

Готовность причала оценили первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев.

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Длина причала составляет 96 метров, а ширина — 16 метров. В ближайшее время «Росморпорт» планирует выполнить работы по ремонтному дноуглублению акватории таганрогского порта. Это необходимо для обеспечения подхода и швартовки пассажирских судов. После завершения этих работ причал сможет принимать суда длиной до 141 метра.

Ранее власти Ростовской области заявили, что строительство плавучего причала в Таганроге поможет увеличить количество туристов в регионе.

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