Длина причала составляет 96 метров, а ширина — 16 метров. В ближайшее время «Росморпорт» планирует выполнить работы по ремонтному дноуглублению акватории таганрогского порта. Это необходимо для обеспечения подхода и швартовки пассажирских судов. После завершения этих работ причал сможет принимать суда длиной до 141 метра.