Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
«Росморпорт» достроил в Таганроге плавучий причал №9. Он будет принимать и обслуживать морские и речные пассажирские суда.
Готовность причала оценили первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев.
Длина причала составляет 96 метров, а ширина — 16 метров. В ближайшее время «Росморпорт» планирует выполнить работы по ремонтному дноуглублению акватории таганрогского порта. Это необходимо для обеспечения подхода и швартовки пассажирских судов. После завершения этих работ причал сможет принимать суда длиной до 141 метра.
Ранее власти Ростовской области заявили, что строительство плавучего причала в Таганроге поможет увеличить количество туристов в регионе.