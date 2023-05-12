Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Ростовчанка проехала в общественном транспорте и после рассказала о некорректном поведении водителя. По ее словам, он обматерил людей и вместе с этим оскорбил их.
«Он посылал всех направо и налево. Считаю, что такие водители не должны работать в общественном транспорте», — заявила автор.
Пользователи в комментариях написали, что сотрудники не должны себя так вести, но увольнять их за это не стоит.
«Такое поведение водителя некорректное, но увольнять человека за эмоции не нужно. Сделать замечание, за повторное нарушение уже рассмотреть вопрос о смене водителя», — написали ростовчане.
«Гнать в шею с работы, без права работать как минимум полгода», — говорится в комментариях.
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