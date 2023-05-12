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Ростовчане заявили о матерящемся водителе автобуса

12 мая 2023, 09:11
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о матерящемся водителе автобуса
В Ростове-на-Дону водитель автобуса №82 оскорблял людей и матерился, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка проехала в общественном транспорте и после рассказала о некорректном поведении водителя. По ее словам, он обматерил людей и вместе с этим оскорбил их.

«Он посылал всех направо и налево. Считаю, что такие водители не должны работать в общественном транспорте», — заявила автор.

Пользователи в комментариях написали, что сотрудники не должны себя так вести, но увольнять их за это не стоит.

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«Такое поведение водителя некорректное, но увольнять человека за эмоции не нужно. Сделать замечание, за повторное нарушение уже рассмотреть вопрос о смене водителя», — написали ростовчане.

«Гнать в шею с работы, без права работать как минимум полгода», — говорится в комментариях.

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