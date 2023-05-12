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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

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Ростовская область может остаться без черешни и абрикос, зато с новым праздником

12 мая 2023, 13:43
Фото: donland.ru
Ростовская область может остаться без черешни и абрикосов, зато с новым праздником
Майские дожди и холода могут привести к неурожаю черешни и вишни в Ростовской области, тем временем власти грозятся наказаниями на неявку на военные сборы и вводят праздник в честь реки Дон.

Лето без черешни

Агрономы заявили, что из-за сильных холодов и мощных ливней в мае Ростовской области грозит неурожай. В частности, аграрии могут не досчитаться и половины ожидаемого урожая вишни, черешни, сливы и абрикоса. Холода пришлись на самый ответственный период цветения.

Эксперты добавляют, что из-за холодов ниже +10 градусов пчелы не смогли опылить растения. «Этой весной проявилось большое количество неблагоприятных факторов», — заключили агрономы.

Агрономы заявили, что из-за сильных холодов и мощных ливней в мае Ростовской области грозит неурожай.Агрономы заявили, что из-за сильных холодов и мощных ливней в мае Ростовской области грозит неурожай.
Агрономы заявили, что из-за сильных холодов и мощных ливней в мае Ростовской области грозит неурожай.
Фото: 1MI
Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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Новый майский праздник

Правительство Ростовской области сообщило об учреждении нового экологического праздника в регионе. Он будет посвящен реке Дон. Отмечать его будут в мае, каждую последующую субботу после Дня Победы.

Подробнее о празднике рассказал губернатор Василий Голубев. Он заявил, что с просьбой учредить праздник к нему обратились местные жители. Глава региона решил поддержать инициативу. Он считает, что праздник заставит людей бережней относиться к главной областной реке. «Это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — заключил Голубев.

Воду из Дона пьют больше половины местных жителей. Река питает сотни других малых водоемов.

Праздник будет посвящен реке Дон. Отмечать его будут в мае, каждую последующую субботу после Дня Победы.Праздник будет посвящен реке Дон. Отмечать его будут в мае, каждую последующую субботу после Дня Победы.
Праздник будет посвящен реке Дон. Отмечать его будут в мае, каждую последующую субботу после Дня Победы.
Фото: donland.ru
День реки Дон будут отмечать в Ростовской области в мае
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Три тысячи рублей за неявку

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале ежегодных военных сборов в стране. Подготовка к ним стартовала во всех регионах. Власти Ростовской области напомнили местным жителям, что за неявку на них грозит административная ответственность в виде штрафа. Его размер составляет от 500 до трех тысяч рублей.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов заверил, что граждан, прошедших военные сборы, не отправят в зону спецоперации. Соответствующее положение закреплено в российском законодательстве.

Три тысячи рублей за неявкуТри тысячи рублей за неявку
Три тысячи рублей за неявку
Фото: 1MI

Также Артемов напомнил, что военные сборы являются ежегодной практикой для военнослужащих запаса. Количество человек, которым предстоит пройти сборы, определяет Минобороны России.

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