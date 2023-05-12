Подробнее о празднике рассказал губернатор Василий Голубев. Он заявил, что с просьбой учредить праздник к нему обратились местные жители. Глава региона решил поддержать инициативу. Он считает, что праздник заставит людей бережней относиться к главной областной реке. «Это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — заключил Голубев.