Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Агрономы заявили, что из-за сильных холодов и мощных ливней в мае Ростовской области грозит неурожай. В частности, аграрии могут не досчитаться и половины ожидаемого урожая вишни, черешни, сливы и абрикоса. Холода пришлись на самый ответственный период цветения.
Эксперты добавляют, что из-за холодов ниже +10 градусов пчелы не смогли опылить растения. «Этой весной проявилось большое количество неблагоприятных факторов», — заключили агрономы.
Правительство Ростовской области сообщило об учреждении нового экологического праздника в регионе. Он будет посвящен реке Дон. Отмечать его будут в мае, каждую последующую субботу после Дня Победы.
Подробнее о празднике рассказал губернатор Василий Голубев. Он заявил, что с просьбой учредить праздник к нему обратились местные жители. Глава региона решил поддержать инициативу. Он считает, что праздник заставит людей бережней относиться к главной областной реке. «Это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — заключил Голубев.
Воду из Дона пьют больше половины местных жителей. Река питает сотни других малых водоемов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале ежегодных военных сборов в стране. Подготовка к ним стартовала во всех регионах. Власти Ростовской области напомнили местным жителям, что за неявку на них грозит административная ответственность в виде штрафа. Его размер составляет от 500 до трех тысяч рублей.
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов заверил, что граждан, прошедших военные сборы, не отправят в зону спецоперации. Соответствующее положение закреплено в российском законодательстве.
Также Артемов напомнил, что военные сборы являются ежегодной практикой для военнослужащих запаса. Количество человек, которым предстоит пройти сборы, определяет Минобороны России.