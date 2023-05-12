Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Ростове 14 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за этого в городе, как минимум, до 7 июня не будет горячей воды. Ограничение коснется центра города и Западного жилого массива.
В центре горячую воду отключат в пределах Пушкинской улицы, проспекта Буденновского, Сиверса, улиц Серафимовича, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспекта Чехова. Также греть воду придется жильцам домов на улице Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улицы, переулков Верхоянского и Второго.
На Западном теплой воды не будет в пределах улицы Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекта Стачки, улиц Литвинова, 2-й Володарской, Заводской, Каширской. Вернуться к чайникам и тазам придется жителям Левенцовки и домов на улице Пескова, в переулке Машиностроительном, улиц Разина, 3-ей Кольцевой и Профсоюзной.
Ранее юрист объяснил, на какой срок по закону могут отключить горячую воду в Ростове.