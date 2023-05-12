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Массовые отключения горячей воды начинаются в Ростове с 14 мая

12 мая 2023, 15:11
Фото: donland.ru
С понедельника в Ростове начинаются массовые отключения горячей воды
С 14 мая в Ростове начнут массово отключать горячую воду, предупредили «Ростовские тепловые сети».

В Ростове 14 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за этого в городе, как минимум, до 7 июня не будет горячей воды. Ограничение коснется центра города и Западного жилого массива.

В центре горячую воду отключат в пределах Пушкинской улицы, проспекта Буденновского, Сиверса, улиц Серафимовича, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспекта Чехова. Также греть воду придется жильцам домов на улице Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, 20-й улицы, переулков Верхоянского и Второго.

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На Западном теплой воды не будет в пределах улицы Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекта Стачки, улиц Литвинова, 2-й Володарской, Заводской, Каширской. Вернуться к чайникам и тазам придется жителям Левенцовки и домов на улице Пескова, в переулке Машиностроительном, улиц Разина, 3-ей Кольцевой и Профсоюзной.

Ранее юрист объяснил, на какой срок по закону могут отключить горячую воду в Ростове.

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