На Западном теплой воды не будет в пределах улицы Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекта Стачки, улиц Литвинова, 2-й Володарской, Заводской, Каширской. Вернуться к чайникам и тазам придется жителям Левенцовки и домов на улице Пескова, в переулке Машиностроительном, улиц Разина, 3-ей Кольцевой и Профсоюзной.