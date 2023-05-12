Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Канал пишет, что девятикласснику, который случайно нашел 15 старых патронов в огороде деда в селе Ряженое, грозит ответственность за незаконное хранение боеприпасов. Он взял их домой как сувенир, но позже решил с ними вернуться в село.
«В результате парня с военным сувениром в рюкзаке остановила охрана на автовокзале, после чего вызвали полицию. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее жителей в Каменске-Шахтинском попросили сдать гранатометы.