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Школьника с патронами остановили на автовокзале в Ростовской области

12 мая 2023, 07:16
Фото: Sgt Brian Gamble/MOD/OGL v1.0wiki
Школьника с патронами остановили на автовокзале в Ростовской области
В Ростовской области началась проверка из-за подростка, у которого нашли патроны, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что девятикласснику, который случайно нашел 15 старых патронов в огороде деда в селе Ряженое, грозит ответственность за незаконное хранение боеприпасов. Он взял их домой как сувенир, но позже решил с ними вернуться в село.

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«В результате парня с военным сувениром в рюкзаке остановила охрана на автовокзале, после чего вызвали полицию. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее жителей в Каменске-Шахтинском попросили сдать гранатометы.

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