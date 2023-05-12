Школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для участников СВО

Posted 12 мая 2023, 12:52
Published 12 мая 2023, 12:52
Modified 12 мая 2023, 12:54
Updated 12 мая 2023, 12:54
Ученики 10 класса школы №15 в Шахтах изготовили 300 упаковок «армейского душа». В будущем старшеклассники планируют сделать еще 2500 упаковок. Пачки они отправляют в зону спецоперации. По словам учеников, изготовленного ими «армейского душа» хватит на одну часть бойцов.
«Времени потрачено совсем немного, но важен результат! Родителями-волонтёрами будут переданы пакеты нашим старшим братьям и отцам, участвующим в СВО на Украине», — отмечают школьники.
Ранее мемориальную доску открыли в честь погибшего на СВО Даниила Колесникова из Ростовской области.