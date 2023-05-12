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Posted 12 мая 2023, 12:52

Published 12 мая 2023, 12:52

Modified 12 мая 2023, 12:54

Updated 12 мая 2023, 12:54

Школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для участников СВО

12 мая 2023, 12:52
Сюжет
Касается каждого
Ученики школы №15 в Шахтах Ростовской области изготовили 300 пачек «сухого душа» для участников СВО, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Ученики 10 класса школы №15 в Шахтах изготовили 300 упаковок «армейского душа». В будущем старшеклассники планируют сделать еще 2500 упаковок. Пачки они отправляют в зону спецоперации. По словам учеников, изготовленного ими «армейского душа» хватит на одну часть бойцов.

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«Времени потрачено совсем немного, но важен результат! Родителями-волонтёрами будут переданы пакеты нашим старшим братьям и отцам, участвующим в СВО на Украине», — отмечают школьники.

Ранее мемориальную доску открыли в честь погибшего на СВО Даниила Колесникова из Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Спецоперация#Дети#Шахты#Помощь участникам спецоперации в Ростовской области
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