Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По словам родственников, артист ушел из жизни в ночь на 12 мая из-за болезни, которую не удалось победить. Они назвали случившееся невосполнимой утратой.
«Он ушел тихо и мирно среди своих родных. Всем друзьям, кто помогал, был рядом, поддерживал, я говорю спасибо», — написал автор, отметив, что Марк Котляр сильно тосковал по Ростову-на-Дону.
Добавим, что артисту было 48 лет, он являлся автором и исполнителем собственных песен.
Ранее уголовное дело возбудили после гибели матери пятерых детей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.