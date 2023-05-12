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Скончался известный ростовский поэт и шансонье Марк Котляр

12 мая 2023, 10:05
Фото: vk.com/m.kotlyar
Скончался известный ростовский поэт и шансонье Марк Котляр
Ушел из жизни музыкант и певец из Ростова-на-Дону Марк Котляр, говорится на его странице в соцсетях.

По словам родственников, артист ушел из жизни в ночь на 12 мая из-за болезни, которую не удалось победить. Они назвали случившееся невосполнимой утратой.

«Он ушел тихо и мирно среди своих родных. Всем друзьям, кто помогал, был рядом, поддерживал, я говорю спасибо», — написал автор, отметив, что Марк Котляр сильно тосковал по Ростову-на-Дону.

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Добавим, что артисту было 48 лет, он являлся автором и исполнителем собственных песен.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели матери пятерых детей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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