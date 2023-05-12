Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По словам Артема Белкова, при возможной угрозе прилета в населенный пункт баллистической ракеты людям нужно делать все то же самое, что и при угрозе обстрелов или бомбардировок из других орудий.
«Первым делом, если вы оповещены о том, что живете в «красной зоне» подготовьте сумку с вещами первой необходимости: одеждой, средствами гигиены, документами, их копиями в нескольких экземплярах, наличными деньгами и лекарствами», - советует эксперт.
При оповещении об угрозе, добавляет Белков, с этой сумкой следует отправиться в укрытие.
«По возможности возьмите с собой воду. Если извещение застало вас в городе – максимально отойдите от строений и лягте на землю, закрыв голову и шею руками», - объясняет спасатель.
Артем Белков предупреждает, что прятаться от баллистических ракет в подвалах жилых домов небезопасно. Как правило, они недостаточно укреплены и могут образовать завалы.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, способные долететь до Ростова.