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Спасатель рассказал, что делать ростовчанам в случае прилета баллистической ракеты

12 мая 2023, 04:20
Фото: https://ru.freepik.com/

Спасатель Белков рассказал, что делать если по Ростову выпустят ракету Storm Shadow

При гипотетической угрозе прилета баллистической ракеты жителям необходимо перейти в бомбоубежище, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

По словам Артема Белкова, при возможной угрозе прилета в населенный пункт баллистической ракеты людям нужно делать все то же самое, что и при угрозе обстрелов или бомбардировок из других орудий.

«Первым делом, если вы оповещены о том, что живете в «красной зоне» подготовьте сумку с вещами первой необходимости: одеждой, средствами гигиены, документами, их копиями в нескольких экземплярах, наличными деньгами и лекарствами», - советует эксперт.

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При оповещении об угрозе, добавляет Белков, с этой сумкой следует отправиться в укрытие.

«По возможности возьмите с собой воду. Если извещение застало вас в городе – максимально отойдите от строений и лягте на землю, закрыв голову и шею руками», - объясняет спасатель.

Артем Белков предупреждает, что прятаться от баллистических ракет в подвалах жилых домов небезопасно. Как правило, они недостаточно укреплены и могут образовать завалы.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow,  способные долететь до Ростова.

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#Анна Ивченко#Происшествие#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Storm Shadow
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