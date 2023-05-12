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Стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне

12 мая 2023, 13:56
Фото: 1MI
Стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне

В центре Ростова до конца лета введут новые дорожные ограничения

Власти Ростова предупредили о новых дорожных ограничениях, информация о них появилась на сайте администрации города.

В Ростове в июне начинаются ремонты тепловых магистралей. Из-за этого в городе введут ряд дорожных ограничений.

Так, на улице Темерницкой нельзя будет проехать от дома №10 до дома №24/22. Ограничение введут 3 июня, а снимут лишь в конце лета — 25 августа.

На этот же срок стоит искать объездные и в районе Ворошиловского проспекта. Там автомобилистам запретят проезжать по правой полосе от дома №32 до дома №38. Это участок от Пушкинской до Горького.

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Наконец, с 17 мая по 17 июля проезд ограничат на улице Автобусной от пересечения с Красноводской до Агрегатной. Правда, там временные неудобства вызваны ремонтом газопровода.

Напомним, на Пушкинской в Ростове запретили парковку и остановку автомобилей по ночам с 10 мая.

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