Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Ростове в июне начинаются ремонты тепловых магистралей. Из-за этого в городе введут ряд дорожных ограничений.
Так, на улице Темерницкой нельзя будет проехать от дома №10 до дома №24/22. Ограничение введут 3 июня, а снимут лишь в конце лета — 25 августа.
На этот же срок стоит искать объездные и в районе Ворошиловского проспекта. Там автомобилистам запретят проезжать по правой полосе от дома №32 до дома №38. Это участок от Пушкинской до Горького.
Наконец, с 17 мая по 17 июля проезд ограничат на улице Автобусной от пересечения с Красноводской до Агрегатной. Правда, там временные неудобства вызваны ремонтом газопровода.
Напомним, на Пушкинской в Ростове запретили парковку и остановку автомобилей по ночам с 10 мая.