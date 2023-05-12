В мэрии сообщили 1Rnd, что тестирование транспорта проводилось в течение месяца, после чего он был возвращен владельцу. Эксперты не нашли никаких проблем в его работе, однако проверить его в экстремальных условиях летом или зимой не представилось возможным, а также не удалось оценить работу системы климат-контроля электробуса при экстремальных температурах.