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Стало известно, куда пропал новый электробус в Ростове-на-Дону

12 мая 2023, 07:15
Фото: rostov-gorod.ru
Стало известно, куда пропал новый электробус в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели тестирование нового электробуса, после чего вернули собственнику, пишут СМИ.

Осенью 2022 года в Ростове прошла тестовая эксплуатация нового электробуса на маршруте №88, который курсировал от главного автовокзала до пригородного. В ходе эксперимента он перевез более 12 тысяч пассажиров и проехал по дорогам города свыше 4,4 тысячи километров. Однако после окончания испытаний пропал с линий.

В Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 млн рублей
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В мэрии сообщили 1Rnd, что тестирование транспорта проводилось в течение месяца, после чего он был возвращен владельцу. Эксперты не нашли никаких проблем в его работе, однако проверить его в экстремальных условиях летом или зимой не представилось возможным, а также не удалось оценить работу системы климат-контроля электробуса при экстремальных температурах.

«В процессе эксплуатации неисправностей не обнаружено, ремонтные работы не проводились», — пишет издание со ссылкой на информацию мэрии.

Ранее в Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 миллиона рублей.

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