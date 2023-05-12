Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Осенью 2022 года в Ростове прошла тестовая эксплуатация нового электробуса на маршруте №88, который курсировал от главного автовокзала до пригородного. В ходе эксперимента он перевез более 12 тысяч пассажиров и проехал по дорогам города свыше 4,4 тысячи километров. Однако после окончания испытаний пропал с линий.
В мэрии сообщили 1Rnd, что тестирование транспорта проводилось в течение месяца, после чего он был возвращен владельцу. Эксперты не нашли никаких проблем в его работе, однако проверить его в экстремальных условиях летом или зимой не представилось возможным, а также не удалось оценить работу системы климат-контроля электробуса при экстремальных температурах.
«В процессе эксплуатации неисправностей не обнаружено, ремонтные работы не проводились», — пишет издание со ссылкой на информацию мэрии.
Ранее в Ростове-на-Дону объявили тендер на закупку электробусов на 924 миллиона рублей.