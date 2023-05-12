Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Обычно лук стоит около 30 рублей за килограмм и он никогда не отличался резким перепадом цены. Однако сейчас начался сильный рост и теперь средняя стоимость достигает уже 100 рублей.
В некоторых магазинах его можно найти по 80 рублей, а в других - по 119.
Вместе с этим стоимость красного лука достигает 229 рублей за один килограмм. Но дороже всего обойдется лук шалот, который продают по 150 рублей за 250 граммов.
Ранее стало известно, сколько тратят ростовчане на приготовление борща. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что в Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках.