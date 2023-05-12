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Стоимость лука взлетела до 119 рублей за 1 кг в мае в Ростове-на-Дону

12 мая 2023, 07:11
Фото: 1MI
Стоимость лука взлетела до 119 рублей за 1 кг в мае в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в мае резко подорожал лук, стоимость которого теперь достигает 119 рублей за килограмм, следует из ценников в магазинах.

Обычно лук стоит около 30 рублей за килограмм и он никогда не отличался резким перепадом цены. Однако сейчас начался сильный рост и теперь средняя стоимость достигает уже 100 рублей.

В некоторых магазинах его можно найти по 80 рублей, а в других - по 119.

Вместе с этим стоимость красного лука достигает 229 рублей за один килограмм. Но дороже всего обойдется лук шалот, который продают по 150 рублей за 250 граммов.

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Ранее стало известно, сколько тратят ростовчане на приготовление борща. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

До этого появилась информация, что в Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках.

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