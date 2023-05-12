В Новочеркасске прошли IV Казачьи игры по пятиборью среди кадетских корпусов

— В 2019 году прошли первые Казачьи игры по современному пятиборью, в этом проходят уже четвертые и они приурочены к 270-летию атамана Платова. Действовать по-платовски, значит действовать умело, смело, ловко и мужественно. Спорт — это великий учитель, а современное пятиборье — вид спорта, который всесторонне развивает юношей и девушек. Именно поэтому во всех наших кадетских корпусах это профильный вид спорта. Поэтому ребята — к соревнованиям готовы на 100%, — пояснил замгубернатора.