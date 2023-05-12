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В Новочеркасске прошли IV Казачьи игры по пятиборью среди кадетских корпусов

12 мая 2023, 17:51
Фото: НПИ
Сегодня в столице донского казачества городе Новочеркасске прошли IV Казачьи игры Южного федерального округа по современному пятиборью среди казачьих кадетских корпусов Юга России.

От лица губернатора Ростовской области спортсменов приветствовал атаман Всевеликого Войска Донского, заместитель главы региона Сергей Бодряков.

Игры проходили по традиции на стадионе ЮРГПУ (НПИ) имени Платова в двух возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет по правилам современного пятиборья. Среди обязательных дисциплин для личного зачета были выбраны плавание, бег и стрельба. Девушки и юноши соревновались отдельно.

Первым испытанием стало плавание. Для младших участников дистанция составляла 50 метров, а для старших — 100. Следующим этапом стали бег со стрельбой. Младшей группе необходимо было пробежать два круга по стадиону, а старшей - четыре. И тем, и другим на каждом круге необходимо было продемонстрировать навыки стрельбы.

Фото: НПИ

Как отметил Сергей Бодряков, за время проведения Казачьих игр, пятиборье в кадетских корпусах стало профильным видом спорта.

— В 2019 году прошли первые Казачьи игры по современному пятиборью, в этом проходят уже четвертые и они приурочены к 270-летию атамана Платова. Действовать по-платовски, значит действовать умело, смело, ловко и мужественно. Спорт — это великий учитель, а современное пятиборье — вид спорта, который всесторонне развивает юношей и девушек. Именно поэтому во всех наших кадетских корпусах это профильный вид спорта. Поэтому ребята — к соревнованиям готовы на 100%, — пояснил замгубернатора.

Всего в соревнованиях участвовало девять команд из кадетских учебных заведений Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Аксая, Белой Калитвы, Шахт и Морозовска. Всего в соревнованиях приняли участие 145 воспитанника кадетских корпусов. Сами ребята говорят, что настоящий кадет должен уметь делать все.

— Подобные соревнования — это не испытания, мы готовы, — заявил один из участников спортивного мероприятия Артем Чередников.

Такого же мнения придерживается и кадет Анна Борткова.

— В беге никого не подведу. И в стрельбе тоже. Готовы выложится на все сто, — уверенно подчеркнула она.

Все команды боролись достойно, но, несмотря на дух соперничества, ребята напутствовали и поддерживали друг друга.

Фото: НПИ

По завершению соревнований победителями IV Казачьих игр ЮФО среди девушек в возрастной категории 13-14 лет стала команда Мариинской гимназии Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса. В возрастной категории 15-16 лет победила женская команда Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова. Чемпионом среди юношей в двух возрастных категориях стали кадеты Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени Якова Бакланова.

Напомним, первые казачьи игры Южного федерального округа по современному пятиборью среди казачьих кадетских корпусов Юга России прошли в мае 2019 года, организаторы мероприятия — департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Ростовская региональная общественная организация «Физкультурно-спортивная федерация клубов современного пятиборья Ростовской области».

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