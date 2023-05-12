В Новочеркасске прошли IV Казачьи игры по пятиборью среди кадетских корпусов

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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От лица губернатора Ростовской области спортсменов приветствовал атаман Всевеликого Войска Донского, заместитель главы региона Сергей Бодряков.
Игры проходили по традиции на стадионе ЮРГПУ (НПИ) имени Платова в двух возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет по правилам современного пятиборья. Среди обязательных дисциплин для личного зачета были выбраны плавание, бег и стрельба. Девушки и юноши соревновались отдельно.
Первым испытанием стало плавание. Для младших участников дистанция составляла 50 метров, а для старших — 100. Следующим этапом стали бег со стрельбой. Младшей группе необходимо было пробежать два круга по стадиону, а старшей - четыре. И тем, и другим на каждом круге необходимо было продемонстрировать навыки стрельбы.
Как отметил Сергей Бодряков, за время проведения Казачьих игр, пятиборье в кадетских корпусах стало профильным видом спорта.
— В 2019 году прошли первые Казачьи игры по современному пятиборью, в этом проходят уже четвертые и они приурочены к 270-летию атамана Платова. Действовать по-платовски, значит действовать умело, смело, ловко и мужественно. Спорт — это великий учитель, а современное пятиборье — вид спорта, который всесторонне развивает юношей и девушек. Именно поэтому во всех наших кадетских корпусах это профильный вид спорта. Поэтому ребята — к соревнованиям готовы на 100%, — пояснил замгубернатора.
Всего в соревнованиях участвовало девять команд из кадетских учебных заведений Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Аксая, Белой Калитвы, Шахт и Морозовска. Всего в соревнованиях приняли участие 145 воспитанника кадетских корпусов. Сами ребята говорят, что настоящий кадет должен уметь делать все.
— Подобные соревнования — это не испытания, мы готовы, — заявил один из участников спортивного мероприятия Артем Чередников.
Такого же мнения придерживается и кадет Анна Борткова.
— В беге никого не подведу. И в стрельбе тоже. Готовы выложится на все сто, — уверенно подчеркнула она.
Все команды боролись достойно, но, несмотря на дух соперничества, ребята напутствовали и поддерживали друг друга.
По завершению соревнований победителями IV Казачьих игр ЮФО среди девушек в возрастной категории 13-14 лет стала команда Мариинской гимназии Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса. В возрастной категории 15-16 лет победила женская команда Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова. Чемпионом среди юношей в двух возрастных категориях стали кадеты Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени Якова Бакланова.
Напомним, первые казачьи игры Южного федерального округа по современному пятиборью среди казачьих кадетских корпусов Юга России прошли в мае 2019 года, организаторы мероприятия — департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Ростовская региональная общественная организация «Физкультурно-спортивная федерация клубов современного пятиборья Ростовской области».