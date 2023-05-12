Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Ростове коммунальные службы почистили ливневку, в которой 28 апреля погибла 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. Водосток находится на пересечении улицы Тульской и переулка Авиамоторного.
«Дон ТР» уточняет, что коммунальщики вычистили ливневку от строительного мусора, грязи, ила и щебня. Водосток оказался настолько грязным, что пришлось вызывать на подмогу спецтехнику.
Напомним, трагическая смерть Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Властям пришлось организовать специальную встречу с журналистами. Там чиновники заверяли, что ливневка не была загрязненной. Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников заявил, только в апреле ее чистили дважды. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.