rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

В Ростове очистили от грязи и ила ливневку, в которой погибла пожилая учительница

12 мая 2023, 11:44
Фото: «Дон ТР»
Коммунальщики убрали мусор и ил из ливневки, в которой погибла 81-летняя учительница Лидия Радченко, рассказали СМИ.

В Ростове коммунальные службы почистили ливневку, в которой 28 апреля погибла 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. Водосток находится на пересечении улицы Тульской и переулка Авиамоторного.

Еще одну бабушку в Ростове нашли мертвой после страшного ливня спустя две недели
Узнать подробнее

«Дон ТР» уточняет, что коммунальщики вычистили ливневку от строительного мусора, грязи, ила и щебня. Водосток оказался настолько грязным, что пришлось вызывать на подмогу спецтехнику.

Напомним, трагическая смерть Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Властям пришлось организовать специальную встречу с журналистами. Там чиновники заверяли, что ливневка не была загрязненной. Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников заявил, только в апреле ее чистили дважды. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.

Читайте также:
В Ростове огородили коллектор, в котором утонула пожилая учительница 28 апреляСмерть пожилой учительницы может быть не связана с дождем: причину выяснит следствиеВласти Ростова объяснили четырехдневное молчание о гибели учительницы в ливневке
#Алина Заярная#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Город#Ливень с градом затопил Ростов 28 апреля#Гибель 81-летней учительницы английского языка в ливневке в Ростове 28 апреля#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, каким будет наказание за неявку на военные сборы в Ростове
Сегодня, 11:18
День реки Дон будут отмечать в Ростовской области в мае
Сегодня, 11:58
Рецидивист из-за ссоры застрелил и закопал знакомого в Ростовской области
Сегодня, 11:28
Жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая
Сегодня, 11:00
Власти Ростовской области заявили о наказании за неявку на военные сборы в 2023 году
Сегодня, 10:40
Скончался известный ростовский поэт и шансонье Марк Котляр
Сегодня, 10:05