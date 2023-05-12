Напомним, трагическая смерть Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Властям пришлось организовать специальную встречу с журналистами. Там чиновники заверяли, что ливневка не была загрязненной. Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников заявил, только в апреле ее чистили дважды. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.