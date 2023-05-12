В ближайшее время холода уступят место теплой погоде в регионе. В пятницу, 12 мая, будет облачно с прояснениями, ожидается ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура воздуха днем составит 18-20°C. Местами возможны кратковременные дожди.