Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В ближайшее время холода уступят место теплой погоде в регионе. В пятницу, 12 мая, будет облачно с прояснениями, ожидается ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура воздуха днем составит 18-20°C. Местами возможны кратковременные дожди.
В субботу, 13 мая порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6-8°C, а днем — 19-21°C. В некоторых районах возможен мелкий дождь.
В воскресенье, 14 мая, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер усилится до 14 метров в секунду, температура воздуха составит ночью 8-10°C, а днем — 20-23°C.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.