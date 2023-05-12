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В Ростовской области под суд пойдет водитель без прав, задавившая девушку на парковке

12 мая 2023, 17:49
Фото: 1MI
В Новочеркасске водитель без прав задавила на парковке 25-летнюю девушку
В Новочеркасске водителя осудят за гибель 25-летней девушки-пешехода, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В Новочеркасске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

Дело в том, что в январе этого года обвиняемая, находясь на парковке местного ТЦ, без прав села за руль автомобиля Daewoo. Не удостоверившись в безопасности движения, она задавила 25-летнюю девушку-пешехода. От тяжелых травм та скончалась на месте. Сама автоледи поспешила покинуть парковку, даже не попытавшись помочь девушке.

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Позже полицейским все же удалось ее задержать. Теперь судьбу автомобилистки решит суд.

Напомним, число погибших в ДТП пешеходов в Ростовской области увеличилось в три раза в текущем году.

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