Дело в том, что в январе этого года обвиняемая, находясь на парковке местного ТЦ, без прав села за руль автомобиля Daewoo. Не удостоверившись в безопасности движения, она задавила 25-летнюю девушку-пешехода. От тяжелых травм та скончалась на месте. Сама автоледи поспешила покинуть парковку, даже не попытавшись помочь девушке.