Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
В Новочеркасске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.
Дело в том, что в январе этого года обвиняемая, находясь на парковке местного ТЦ, без прав села за руль автомобиля Daewoo. Не удостоверившись в безопасности движения, она задавила 25-летнюю девушку-пешехода. От тяжелых травм та скончалась на месте. Сама автоледи поспешила покинуть парковку, даже не попытавшись помочь девушке.
Позже полицейским все же удалось ее задержать. Теперь судьбу автомобилистки решит суд.
Напомним, число погибших в ДТП пешеходов в Ростовской области увеличилось в три раза в текущем году.