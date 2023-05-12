Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
И хотя депутат полагает, что в новой волне частичной мобилизации необходимости пока нет, ситуация, по его словам, может измениться. Спикер подчеркивает, что все зависит от того, смогут ли НАТО перебросить на Украину достаточно своих сил.
«Если это удастся, то и от нас могут потребоваться дополнительные усилия», — отмечает Анатолий Вассерман.
Собеседник добавляет, что переброску своих сил на Украину НАТО еще официально не начинали.
Ранее, со ссылкой на слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, RostovGazeta сообщала, что ВСУ могут дойти до Ростова, если бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута.