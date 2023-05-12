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Вассерман рассказал, почему может потребоваться вторая волна мобилизации в Ростове

12 мая 2023, 19:56
Фото: mil.ru
Вассерман рассказал, почему может потребоваться вторая волна мобилизации в Ростове
Новая волна частичной мобилизации пока не требуется. Действующие силы Украины могут быть уничтожены нашими существующими войсками, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

И хотя депутат полагает, что в новой волне частичной мобилизации необходимости пока нет, ситуация, по его словам, может измениться. Спикер подчеркивает, что все зависит от того, смогут ли НАТО перебросить на Украину достаточно своих сил.

«Если это удастся, то и от нас могут потребоваться дополнительные усилия», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Собеседник добавляет, что переброску своих сил на Украину НАТО еще официально не начинали.

Ранее, со ссылкой на слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, RostovGazeta сообщала, что ВСУ могут дойти до Ростова, если бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута. 

Пригожин пригрозил, что ВСУ дойдут до Ростова, если ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута
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