Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В столице Сейшел состоялась акция «Георгиевская лента», организованная администрацией Ростова-на-Дону и волонтерами. В городе-побратиме Виктория добровольцы раздавали желающим георгиевские ленты, обращаясь к истории великого праздника.
Власти города выразили благодарность мэрии Виктории за поддержку мероприятия.
Напомним, что в День Победы по Ростову проехала «полуторка» с концертной программой. Материал о том, как прошел праздник в донской столице, читайте по ссылке.