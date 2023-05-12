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Власти Ростова провели на Сейшелах патриотическую акцию

12 мая 2023, 06:34
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова провели на Сейшелах патриотическую акцию
Администрация Ростова-на-Дону организовала в столице Сейшел патриотическую акцию, сообщили в мэрии.

В столице Сейшел состоялась акция «Георгиевская лента», организованная администрацией Ростова-на-Дону и волонтерами. В городе-побратиме Виктория добровольцы раздавали желающим георгиевские ленты, обращаясь к истории великого праздника.

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Власти города выразили благодарность мэрии Виктории за поддержку мероприятия.

Напомним, что в День Победы по Ростову проехала «полуторка» с концертной программой. Материал о том, как прошел праздник в донской столице, читайте по ссылке.

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