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Власти Ростовской области заявили о наказании за неявку на военные сборы в 2023 году

12 мая 2023, 10:40
Фото: donland.ru
Жителей из Ростовской области накажут за неявку на военные сборы в 2023 году

Жителей из Ростовской области накажут за неявку на военные сборы в 2023 году

В Ростовской области за неявку на военные сборы положена административная ответственность, предупредили в правительстве региона.

Напомним, что президент РФ подписал указ о начале военных сборов в 2023 году. Теперь региональные власти уточнили, что тех, кто не явится в рамках призыва, ждет административное наказание. Размер штрафа составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

Замгубернатора Вадим Артемов рассказал, что граждане, которые присоединятся к военным сборам, не попадут в зону спецоперации. Соответствующее положение закреплено в законах РФ.

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Местным жителям напомнили, что сборы проводятся каждый год, а количество человек, которых призовут, определяет Минобороны.

Материал RostovGazeta о том, что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области, читайте по ссылке.

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