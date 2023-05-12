Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, что президент РФ подписал указ о начале военных сборов в 2023 году. Теперь региональные власти уточнили, что тех, кто не явится в рамках призыва, ждет административное наказание. Размер штрафа составляет от 500 до 3 тысяч рублей.
Замгубернатора Вадим Артемов рассказал, что граждане, которые присоединятся к военным сборам, не попадут в зону спецоперации. Соответствующее положение закреплено в законах РФ.
Местным жителям напомнили, что сборы проводятся каждый год, а количество человек, которых призовут, определяет Минобороны.
Материал RostovGazeta о том, что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области, читайте по ссылке.