Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
РБК со ссылкой на информацию экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера пишет, что работы на объекте планировали начать в 2023 году. Однако мэрия опровергла это и сообщила изданию, что реконструкция была проведена в 2017–2018 годах, чтобы подготовить территорию города к ЧМ по футболу. Сегодня же не планируется никаких работ по озеленению на Большой Садовой.
«Андрей Майер в 2018 году заявлял о том, что по его расчетам работы начнутся в 2023 году. В то же время чиновник сообщал, что разработанный КБ „Стрелка“ эскиз для благоустройства Большой Садовой предусматривает не только ремонт, но и полную реконструкцию улицы», — пишет издание.
Ранее стало известно, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области.