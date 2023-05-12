РБК со ссылкой на информацию экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера пишет, что работы на объекте планировали начать в 2023 году. Однако мэрия опровергла это и сообщила изданию, что реконструкция была проведена в 2017–2018 годах, чтобы подготовить территорию города к ЧМ по футболу. Сегодня же не планируется никаких работ по озеленению на Большой Садовой.