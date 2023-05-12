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Власти в Ростове-на-Дону опровергли реконструкцию на Большой Садовой в 2023 году

12 мая 2023, 10:08
Фото: donland.ru
Власти в Ростове-на-Дону опровергли реконструкцию на Большой Садовой в 2023 году
Администрация Ростова-на-Дону опровергла информацию о том, что планируется реконструкция центральной улицы Большая Садовая, пишут СМИ.

РБК со ссылкой на информацию экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера пишет, что работы на объекте планировали начать в 2023 году. Однако мэрия опровергла это и сообщила изданию, что реконструкция была проведена в 2017–2018 годах, чтобы подготовить территорию города к ЧМ по футболу. Сегодня же не планируется никаких работ по озеленению на Большой Садовой.

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«Андрей Майер в 2018 году заявлял о том, что по его расчетам работы начнутся в 2023 году. В то же время чиновник сообщал, что разработанный КБ „Стрелка“ эскиз для благоустройства Большой Садовой предусматривает не только ремонт, но и полную реконструкцию улицы», — пишет издание.

Ранее стало известно, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области.

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