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Юрист Габович рассказал, каким будет наказание за неявку на военные сборы в Ростове

12 мая 2023, 11:18
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, каким будет наказание при неявке на военные сборы в Ростове
Граждане, которые без уважительной причины не придут в установленное время и место на военные сборы по повестке, могут быть привлечены к административной ответственности, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, из-за неявки на военные сборы ростовчанам может быть вынесено предупреждение или административный штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. 

«Также, военный комиссар принимает все необходимые меры по призыву гражданина и его доставке к месту проведения военных сборов. При необходимости, для этих целей привлекаются органы внутренних дел», — отмечает Антон Габович.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему военных запаса призовут на сборы в Ростовской области.

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