Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По словам юриста, из-за неявки на военные сборы ростовчанам может быть вынесено предупреждение или административный штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей.
«Также, военный комиссар принимает все необходимые меры по призыву гражданина и его доставке к месту проведения военных сборов. При необходимости, для этих целей привлекаются органы внутренних дел», — отмечает Антон Габович.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему военных запаса призовут на сборы в Ростовской области.