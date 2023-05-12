Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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По словам юриста, Ростовская область — это не первый субъект России, где на законодательном уровне принят механизм реквизиции имущества.
В Нижегородской, Ярославской и Московской областях такая практика уже наработана. Был и опыт самой реквизиции.
«В постановлении четко прописано, что реквизиция касается только тех случаев, когда объекты представляют угрозу жизни и здоровью населения. Она может быть в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и иных обстоятельств, которые носят чрезвычайный характер», — отмечает Антон Габович.
В качестве примера спикер приводит потенциально опасные, аварийные дома.
«В этом случае, реквизиция может проводиться с целью их последующего восстановления. Но это будет относиться только к тем зданиям, чьи собственники не несут бремя ответственности за содержание имущества и длительное время бездействуют», — уточняет эксперт.
Юрист подчеркивает, что все процедуры реквизиции будут публично отображаться на официальных сайтах .
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане боролись за дом на Кривошлыковском, который признали аварийным. И как в Ростове не расселяют дом, представляющий угрозу для его жителей.