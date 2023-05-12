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Юрист рассказал, могут ли ростовчан призвать на военные сборы, и отправить на СВО

12 мая 2023, 08:44
Фото: mil.ru
Юрист рассказал, могут ли ростовчан призвать на военные сборы, и отправить на СВО
Военные сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, ответ на волнующий ростовчан вопрос о том, могут ли призвать на военные сборы, а отправить на СВО, есть в самом законодательстве.

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«Военные сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. То есть призвав человека на военные сборы, его не могут отправить в зону СВО», — отмечает Антон Габович.

Юрист подчеркивает, что предельный возраст призыва на военную службу определяется запасом, к которому относится гражданин. Также, он зависит от воинского звания. Например, предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов составляет 50 лет.

Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала, что военные сборы традиционно проводятся каждый год. Поэтому ничего нового в них в этом году нет.

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