Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
По словам юриста, ответ на волнующий ростовчан вопрос о том, могут ли призвать на военные сборы, а отправить на СВО, есть в самом законодательстве.
«Военные сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. То есть призвав человека на военные сборы, его не могут отправить в зону СВО», — отмечает Антон Габович.
Юрист подчеркивает, что предельный возраст призыва на военную службу определяется запасом, к которому относится гражданин. Также, он зависит от воинского звания. Например, предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов составляет 50 лет.
Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала, что военные сборы традиционно проводятся каждый год. Поэтому ничего нового в них в этом году нет.