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За один час на переезде в Ростове поймали 22 нарушителя

12 мая 2023, 14:48
Фото: Яндекс.Карты
Только за час на переезде в Ростове поймали 22 нарушителя
В Ростове на опасном железнодорожном переезде за час поймали 22 нарушителя, рассказали в СКЖД.

В Ростове на переходе разъезда Зоологический сад правоохранительные органы за час поймали 22 нарушителя. Они пытались проскочить на красный свет, перебегали переезд буквально за считанные секунды до прибытия поезда.

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В СКЖД уточнили, что этот переезд был не случайно выбран для рейда. Он популярен у нарушителей, так как соединяет два жилых района. Также рядом находится лицей №57.

Напомним, ранее грузовой поезд переехал 40-летнего жителя в Ростовской области.

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