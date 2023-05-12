Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Ростове на переходе разъезда Зоологический сад правоохранительные органы за час поймали 22 нарушителя. Они пытались проскочить на красный свет, перебегали переезд буквально за считанные секунды до прибытия поезда.
В СКЖД уточнили, что этот переезд был не случайно выбран для рейда. Он популярен у нарушителей, так как соединяет два жилых района. Также рядом находится лицей №57.
Напомним, ранее грузовой поезд переехал 40-летнего жителя в Ростовской области.