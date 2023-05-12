Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Речь идет о жителе Краснодарского края Александре Полещуке, который 10 мая уехал на автомобилей зеленого цвета и не вернулся домой. Он может находиться в Пролетарском районе Ростовской области.
Известно, что рост 29-летнего пропавшего составляет 1,85 метра, он плотного телосложения, у него русые волосы. На нем были надеты зеленая олимпийка, футболка, штаны и кроссовки.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по номеру 112.
Напомним, что в конце апреля в Краснодарском крае убили коллег-аниматоров, которые съехали с федеральной трассы на проселочную дорогу. После этого удалось задержать подозреваемых в преступлении.
Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля