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Житель Кубани пропал при возвращении домой из Ростовской области на зеленой машине

12 мая 2023, 08:18
Фото: Яна Ненахова/Лиза Алерт Ростов
Житель Кубани пропал при возвращении домой из Ростовской области
В Ростовской области идет розыск пропавшего мужчины на автомобиле, сообщили в соцсетях местные поисковики.

Речь идет о жителе Краснодарского края Александре Полещуке, который 10 мая уехал на автомобилей зеленого цвета и не вернулся домой. Он может находиться в Пролетарском районе Ростовской области.

Известно, что рост 29-летнего пропавшего составляет 1,85 метра, он плотного телосложения, у него русые волосы. На нем были надеты зеленая олимпийка, футболка, штаны и кроссовки.

Фото: Лиза Алерт Ростов
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Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по номеру 112.

Напомним, что в конце апреля в Краснодарском крае убили коллег-аниматоров, которые съехали с федеральной трассы на проселочную дорогу. После этого удалось задержать подозреваемых в преступлении.

Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля

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