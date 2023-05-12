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С 12 по 16 мая планируется провести съемки художественного фильма. Съемочная команда намерена использовать пиротехнические изделия.
«Они будут создавать видимость взрывов. Обращаем на это внимание жителей города и просим избегать распространения недостоверной информации», — обратились к горожанам в мэрии.
Пользователи в комментариях начали интересоваться, какой фильм снимают. Рабочее название картины «20/22», она рассказывает о первых месяцах специальной военной операции.
Ранее стали известны подробности звуков хлопков в Ростове-на-Дону вечером 27 апреля. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.