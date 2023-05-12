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Жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая

12 мая 2023, 11:00
Фото: 1MI
Жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая
В Гуково из-за съемок фильма будут слышны звуки взрывов по причине использования пиротехники, сообщила в соцсетях администрация Гуково.

С 12 по 16 мая планируется провести съемки художественного фильма. Съемочная команда намерена использовать пиротехнические изделия.

«Они будут создавать видимость взрывов. Обращаем на это внимание жителей города и просим избегать распространения недостоверной информации», — обратились к горожанам в мэрии.

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Пользователи в комментариях начали интересоваться, какой фильм снимают. Рабочее название картины «20/22», она рассказывает о первых месяцах специальной военной операции.

Ранее стали известны подробности звуков хлопков в Ростове-на-Дону вечером 27 апреля. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Съемки фильма#Громкие звуки#Пиротехника в Ростове#Илья Протвинов
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