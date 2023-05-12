Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Собеседник рассказывает, что речь идет о территории бывшего дачного некоммерческого товарищества в Азове. После его ликвидации и банкротства руководителя ДНТ, улицы и переулки, по словам активиста, перешли в собственность муниципалитета.
В прошлом году здесь проводились работы по газификации.
«Но в разрешении на строительные работы у подрядчика был указан не асфальт или щебенка на дорогах, а грунт. Пользуясь этим, он разворотил асфальт, устроив полный коллапс», — отмечает Сергей Погорелов.
Активист добавляет, что, перекапывая дороги, подрядчик не устанавливал предупреждающие знаки — о проведении земельных работ, об ограничениях движения и необходимости объезда. В результате, люди пешком пробирались домой, бросая машины далеко от места жительства.
«С тех пор прошло уже семь месяцев. До сих пор не выполнено восстановление дорог в их первоначальное состояние. Хотя по правилам благоустройства Азова, на основании чего и был заключен договор между администрацией и подрядчиком, четко установлено, что на восстановление дороги дается срок — пять суток», — подчеркивает Погорелов.
Однако, с октября 2022 года и до сих пор, по словам активиста, ничего не происходит. Об этом в мае 2023 года местные жители пожаловались в обращении к президенту.