«С тех пор прошло уже семь месяцев. До сих пор не выполнено восстановление дорог в их первоначальное состояние. Хотя по правилам благоустройства Азова, на основании чего и был заключен договор между администрацией и подрядчиком, четко установлено, что на восстановление дороги дается срок — пять суток», — подчеркивает Погорелов.