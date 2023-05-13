Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На Жуковском шоссе водитель мотоцикла проехал на красный свет на перекрестке и врезался в «Газон Некст». Травмы получил 27-летний мужчина, который находился за рулем байка.
О состоянии раненого водителя сейчас информации нет. Сама авария произошла вечером в пятницу, 12 мая.
Ранее водитель грузовика погиб, влетев в деревья в Ростовской области 8 мая. Материал RostovGazeta на тему ДТП читайте по ссылке.
До этого на трассе в Ростовской области погибла 24-летняя девушка из-за аварийной остановки.