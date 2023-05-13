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Байкер в Волгодонске промчался на красный свет и протаранил грузовик

13 мая 2023, 10:15
Фото: 1mi
В Волгодонске произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла, сообщили в УГИБДД по региону.

На Жуковском шоссе водитель мотоцикла проехал на красный свет на перекрестке и врезался в «Газон Некст». Травмы получил 27-летний мужчина, который находился за рулем байка.

О состоянии раненого водителя сейчас информации нет. Сама авария произошла вечером в пятницу, 12 мая.

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Ранее водитель грузовика погиб, влетев в деревья в Ростовской области 8 мая. Материал RostovGazeta на тему ДТП читайте по ссылке. 

До этого на трассе в Ростовской области погибла 24-летняя девушка из-за аварийной остановки.

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