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Десантник Иван Демичев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

13 мая 2023, 17:01
Фото: 1MI
Военнослужащий Иван Демичев из Ростовской области получил смертельное ранение в ходе спецоперации
Военнослужащий Иван Демичев из Ростовской области получил смертельное ранение в ходе спецоперации, пишут СМИ.

В боях спецоперации погиб уроженец Белокалитвинского района Ростовской области Иван Демичев. Военнослужащий был командиром отделения взвода десантного обеспечения роты десантного обеспечения гвардии сержантом. Смертельное ранение он получил в конце апреля.

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«Московский комсомолец» пишет, что Демичев окончил школу в поселке Горняцком. В 2000-х пошел служить в армию, где позже остался на контрактной основе. В феврале 2022 года он отправился в зону СВО.

Похоронили Демичева в Ставропольском крае, где он проживал с семьей.

Десантник посмертно награжден орденом Мужества. Официальных сообщении о его гибели не было.  Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что лейтенант Михаил Крупин из Ростовской области погиб в боях под Бахмутом.

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