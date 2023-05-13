Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В боях спецоперации погиб уроженец Белокалитвинского района Ростовской области Иван Демичев. Военнослужащий был командиром отделения взвода десантного обеспечения роты десантного обеспечения гвардии сержантом. Смертельное ранение он получил в конце апреля.
«Московский комсомолец» пишет, что Демичев окончил школу в поселке Горняцком. В 2000-х пошел служить в армию, где позже остался на контрактной основе. В феврале 2022 года он отправился в зону СВО.
Похоронили Демичева в Ставропольском крае, где он проживал с семьей.
Десантник посмертно награжден орденом Мужества. Официальных сообщении о его гибели не было. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что лейтенант Михаил Крупин из Ростовской области погиб в боях под Бахмутом.