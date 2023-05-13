Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Напомним, что Гелас пошел добровольцем воевать на линии боевого соприкосновения в ЛНР. Сейчас он вернулся домой и его наградили медалью «За отвагу».
«Я хочу, чтобы эта парта была не в честь меня, а в честь всех участников СВО. За этой партой надо думать не обо мне, а о тех, кто встал на защиту родины», — произнес Гелас во время церемония открытия.
Добавим, что в этой школе есть еще одна «Парта героя», ее посвятили Фаине Шейгам, участнику ВОВ.
Ранее губернатор Голубев назвал подробности передачи в Ростове 300 машин для участников СВО.