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Донской депутат Максим Гелас открыл «Парту героя» в честь себя самого в мае

13 мая 2023, 05:14
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в школе №28 состоялась церемония открытия «Парты героя» в честь депутата Максима Геласа, заявили в региональном парламенте.

Напомним, что Гелас пошел добровольцем воевать на линии боевого соприкосновения в ЛНР. Сейчас он вернулся домой и его наградили медалью «За отвагу».

«Я хочу, чтобы эта парта была не в честь меня, а в честь всех участников СВО. За этой партой надо думать не обо мне, а о тех, кто встал на защиту родины», — произнес Гелас во время церемония открытия.

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Добавим, что в этой школе есть еще одна «Парта героя», ее посвятили Фаине Шейгам, участнику ВОВ.

Ранее губернатор Голубев назвал подробности передачи в Ростове 300 машин для участников СВО.

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