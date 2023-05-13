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Published Сегодня, 07:52
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На улиц Мира водитель «ВАЗа» во время разворота не пропустил мотоцикл, что привело к столкновению. Авария произошла вечером в пятницу, 12 мая.
«Травмы в аварии получили 39-летний байкер и его 28-летний пассажир. Их доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Ранее перебегавший дорогу 11-летний мальчик погиб в аварии в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого жительница Ростовской области с годовалой дочерью пострадали в ДТП.