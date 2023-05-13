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Два человека пострадали в аварии с байкером в Волгодонске

13 мая 2023, 07:52
Фото: 1mi
В Волгодонске автомобиль столкнулся с мотоциклом, из-за чего пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по региону.

На улиц Мира водитель «ВАЗа» во время разворота не пропустил мотоцикл, что привело к столкновению. Авария произошла вечером в пятницу, 12 мая.

«Травмы в аварии получили 39-летний байкер и его 28-летний пассажир. Их доставили в больницу», — сказано в сообщении.

Жительница Ростовской области с годовалой дочерью пострадали в ДТП
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Ранее перебегавший дорогу 11-летний мальчик погиб в аварии в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого жительница Ростовской области с годовалой дочерью пострадали в ДТП.

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