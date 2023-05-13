Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В мае 2022 года на улице Междубалочной в Новошахтинске фигуранты напали с ножом на знакомого 29-летнего мужчину. Он скончался от полученных ранений, а обвиняемые обыскали его дом, но ничего не нашли.
Тогда нападавшие подожгли строение и скрылись, но их задержали в кратчайшие сроки. Сейчас 26-летний и 25-летний фигуранты находятся под стражей, а дело в отношении них направили в суд.
Если вина мужчин будет доказана, им грозит пожизненное лишение свободы.
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