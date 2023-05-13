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Двух жителей Новошахтинска будут судить за жестокое убийство мужчины

13 мая 2023, 08:13
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить двух человек, которые убили мужчину и сожгли его дом, сообщили в региональном УСКР.

В мае 2022 года на улице Междубалочной в Новошахтинске фигуранты напали с ножом на знакомого 29-летнего мужчину. Он скончался от полученных ранений, а обвиняемые обыскали его дом, но ничего не нашли.

Тогда нападавшие подожгли строение и скрылись, но их задержали в кратчайшие сроки. Сейчас 26-летний и 25-летний фигуранты находятся под стражей, а дело в отношении них направили в суд.

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Если вина мужчин будет доказана, им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее пьяный ростовчанин насмерть забил своего 66-летнего отца.

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