Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Об этом соучредитель компании Владимир Кузнецов рассказал ТАСС. Строительные работы должны начаться в августе, а уже в октябре планируется приступить к сборке ноутбуков и литий-ионных аккумуляторов.
«Всего в предприятие планируется вложить четыре миллиарда рублей. Оно также обеспечит увеличение объемов производства материнских плат», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в донской столице появятся несколько производственных площадок. Еще два комплекса будут в Ессентуках, в них вложат два миллиарда рублей.
Напомним, что завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 миллионов.