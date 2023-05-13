rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Изображение материала

ГК «Бештау» запустит производство ноутбуков в Ростове-на-Дону в октябре

13 мая 2023, 11:01
Фото: 1mi
Российская компания «Бештау» в октябре 2023 года хочет запустить производство ноутбуков в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Об этом соучредитель компании Владимир Кузнецов рассказал ТАСС. Строительные работы должны начаться в августе, а уже в октябре планируется приступить к сборке ноутбуков и литий-ионных аккумуляторов.

Завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 млн руб
Узнать подробнее

«Всего в предприятие планируется вложить четыре миллиарда рублей. Оно также обеспечит увеличение объемов производства материнских плат», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в донской столице появятся несколько производственных площадок. Еще два комплекса будут в Ессентуках, в них вложат два миллиарда рублей.

Напомним, что завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 миллионов.

Читайте также:
Завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 млн рубПостроившая ветропарки в Ростовской области финская компания спишет активы в РФВ Ростовской области построят ветропарки мощностью 155 МВт к 2025 году
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Производство ноутбуков в Ростове#Предприятие в Ростове#Завод в Ростове
Подпишитесь
Донской депутат Водолацкий сделал заявление после ранения в Луганске
Сегодня, 09:18
В Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию
Сегодня, 11:40
Ростовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в мае
Сегодня, 11:24
В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая
Сегодня, 08:54
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Сегодня, 08:31
В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая
Сегодня, 09:07