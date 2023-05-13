Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Спортсменка рассказала, что обратилась к врачам в апреле, когда у нее появились проблемы с лимфоузлом, который в итоге удалили и отправили на исследования. Таким образом удалось подтвердить болезнь, речь идет об опухолевом заболевании лимфатической системы.
Бобровникова призналась, что была в ступоре, но ей помогли и сделали оперативно все необходимые анализы. В результате с 4 мая она проходит лечение в медицинском учреждении в Ростове-на-Дону и надеется на ремиссию.
«У меня хорошее самочувствие и нет никаких симптомов. Иногда дискомфорт в желудке, но я прислушиваюсь к своему телу», — рассказала пациентка.
Она добавила, что никогда не сдается и смотрит в будущее с большим позитивом.
Ранее Бобровникова заявила, что у нее отняли кафе-мороженое в Ростове.