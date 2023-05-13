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Published Сегодня, 14:03

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Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, как узнала о раке

13 мая 2023, 14:03
Фото: 1mi
Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова сейчас лечится от рака, говорится на сайте клуба.

Спортсменка рассказала, что все началось в апреле, когда у нее стал потягивать лимфоузел над ключицей. Она обратилась к специалисту и он посоветовал взять образец на биопсию, которая в дальнейшем и подтвердила заболевание.

В результате у спортсменки диагностировали опухолевое заболевание лимфатической системы — Лимфому Ходжкина. После этого Бобровникова сдала необходимые анализы и теперь проходит курс лечения.

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Спортсменка рассказала, что чувствует себя хорошо и симптомы у нее не наблюдаются. Сама она призналась, что смотрит на все с позитивной точки зрения.

Ранее Владлена Бобровникова заявляла, что у нее отняли кафе-мороженое в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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