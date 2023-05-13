Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Спортсменка рассказала, что все началось в апреле, когда у нее стал потягивать лимфоузел над ключицей. Она обратилась к специалисту и он посоветовал взять образец на биопсию, которая в дальнейшем и подтвердила заболевание.
В результате у спортсменки диагностировали опухолевое заболевание лимфатической системы — Лимфому Ходжкина. После этого Бобровникова сдала необходимые анализы и теперь проходит курс лечения.
Спортсменка рассказала, что чувствует себя хорошо и симптомы у нее не наблюдаются. Сама она призналась, что смотрит на все с позитивной точки зрения.
Ранее Владлена Бобровникова заявляла, что у нее отняли кафе-мороженое в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.