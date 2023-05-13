Кратковременный дождь ожидается в Ростове 14 мая

Posted 13 мая 2023, 15:35
Published 13 мая 2023, 15:35
Modified 13 мая 2023, 15:37
Updated 13 мая 2023, 15:37
Синоптики предупредили, что в воскресенье, 14 мая, в Ростове пройдет небольшой дождь. Ожидать его стоит ближе к вечеру. Однако небо будет затянуто тучами в течение всего дня. При этом погода будет теплой. Температура воздуха днем составит +22 градуса, а вечером — +9. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
С началом новой недели дожди на некоторое время прекратятся, несмотря на значительную облачность. Средняя температура воздуха днем задержится на отметке в +23 градуса, вечером же будет холодать до +12.
Ранее ростовчанам рассказали, когда закончатся дожди в мае.