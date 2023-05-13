Синоптики предупредили, что в воскресенье, 14 мая, в Ростове пройдет небольшой дождь. Ожидать его стоит ближе к вечеру. Однако небо будет затянуто тучами в течение всего дня. При этом погода будет теплой. Температура воздуха днем составит +22 градуса, а вечером — +9. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.