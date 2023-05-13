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Posted 13 мая 2023, 05:55

Published 13 мая 2023, 05:55

Modified 13 мая 2023, 05:58

Updated 13 мая 2023, 05:58

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 15 и по 21 мая

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 15 и по 21 мая

13 мая 2023, 05:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 15 по 21 мая, запланированы отключения электричества из-за ремонтных работ, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Инициативная, Стальского, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Фадеева, Писемского, Лескова. Также это касается улиц Гомельская, Вересаева, Щедрина, Сурикова, Гикало, переулка Летный.

Во вторник обесточат улицы Каяльская, Путевая, 3-я Левая, 5-я улица, Красноаксайская, Кржижановского, Герцена, переулки Норильский, Боковский, Рационализаторский.

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В среду это коснется улиц Королева, Ленинаканская, Вологодская, Амиряна, Патканяна, Севанская, переулка Дубовский. В четверг электричества не будет по улицам Нариманова, Днестровская, Краснокурсантская, Пирогова, Погодина, переулкам Забайкальский, Бориславский, Ликбезовский.

В пятницу ограничения введут по улицам Победы, Борковского, 1-я Грамши, переулкам Моздокский, Армавирский, Адлерский.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Отключения света
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