Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
В Ростове на Пушкинской улице продолжают наносить дорожную разметку. Работы проходят на участке от Ворошиловского до Буденновского. Согласно графику, разметку уже должны нанести. Однако власти сообщили, что работы будут продолжаться до 15 мая.
Из-за этого на участке нанесения разметки с 20.00 мск до 08.00 мск автомобилистам запрещено парковать машины. Для этого рядом установят временные запрещающие знаки. Власти уточнили, что припаркованные машины мешают работе дорожных служб.
Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне.