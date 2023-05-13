rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Изображение материала

Ограничения для автомобилистов продлили на Пушкинской в Ростове

13 мая 2023, 17:04
Фото: 1MI
До 15 мая продлили ограничения для транспорта на Пушкинской в Ростове
До 15 мая продлили ограничения для транспорта на Пушкинской, там продолжаются дорожные работы, сообщили в администрации Ростова.

В Ростове на Пушкинской улице продолжают наносить дорожную разметку. Работы проходят на участке от Ворошиловского до Буденновского. Согласно графику, разметку уже должны нанести. Однако власти сообщили, что работы будут продолжаться до 15 мая.

В Ростове еще одну улицу в центре города сделают односторонней с 27 мая
Узнать подробнее

Из-за этого на участке нанесения разметки с 20.00 мск до 08.00 мск автомобилистам запрещено парковать машины. Для этого рядом установят временные запрещающие знаки. Власти уточнили, что припаркованные машины мешают работе дорожных служб.

Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне.

Читайте также:
Стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июнеНа Пушкинской в Ростове запретили парковку и остановку автомобилей по ночам с 10 маяАвтомобилистам в Ростове запретят останавливаться на улицах Пушинской и Суворова
#Виктория Прутковская#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Дорожные ограничения в Ростове#Администрация Ростова
Подпишитесь
Донской депутат Водолацкий сделал заявление после ранения в Луганске
Сегодня, 09:18
В Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию
Сегодня, 11:40
Ростовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в мае
Сегодня, 11:24
В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая
Сегодня, 08:54
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Сегодня, 08:31
В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая
Сегодня, 09:07