Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Бобровникова рассказала, что с середины апреля у нее потягивал лимфоузел над ключицей, поэтому она обратилась к врачам. В результате ей удалили лимфоузел и отправили на исследования.
У спортсменки обнаружили Лимфому Ходжкина — это опухолевое заболевание лимфатической системы и теперь с 4 мая она находится в больнице в Ростове, где проходит курс лечения.
«Во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию», — рассказала спортсменка.
Всего ей назначили несколько этапов лечения, после чего пациентка надеется выйти в ремиссию. Сейчас она чувствует себя хорошо и никаких симптомов нет.
Ранее экс-партнер чемпионки Бобровниковой оправдался по поводу захвата кафе в Ростове.