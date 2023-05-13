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Олимпийской чемпионке из ГК «Ростов-Дон» Владлене Бобровниковой диагностировали рак

13 мая 2023, 12:47
Фото: 1mi
У игрока гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлены Бобровниковой обнаружили рак, говорится на сайте команды.

Бобровникова рассказала, что с середины апреля у нее потягивал лимфоузел над ключицей, поэтому она обратилась к врачам. В результате ей удалили лимфоузел и отправили на исследования.

У спортсменки обнаружили Лимфому Ходжкина — это опухолевое заболевание лимфатической системы и теперь с 4 мая она находится в больнице в Ростове, где проходит курс лечения.

Олимпийскую чемпионку по гандболу из Ростова Бобровникову срочно госпитализировали
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«Во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию», — рассказала спортсменка.

Всего ей назначили несколько этапов лечения, после чего пациентка надеется выйти в ремиссию. Сейчас она чувствует себя хорошо и никаких симптомов нет.

Ранее экс-партнер чемпионки Бобровниковой оправдался по поводу захвата кафе в Ростове.

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