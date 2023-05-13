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Перебегавший дорогу 11-летний мальчик погиб в аварии в Ростовской области

13 мая 2023, 07:13
Фото: 1mi
В Ростовской области под колесами машины погиб ребенок, который пытался перебежать дорогу, сообщили в УГИБДД по региону.

На дороге «Новочеркасск-Багаевская» в Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля марки Hyundai Elantra и 11-летнего мальчика. Водитель сбил его, когда тот перебегал дорогу в неустановленном месте.

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«Пешеход скончался от полученных травм еще до приезда скорой. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этой аварии», — сказано в сообщении.

Добавим, что ДТП произошло вечером в пятницу, 12 мая.

Ранее два человека погибли в аварии с «УАЗом» в Ростовской области.

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