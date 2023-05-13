Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
На дороге «Новочеркасск-Багаевская» в Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля марки Hyundai Elantra и 11-летнего мальчика. Водитель сбил его, когда тот перебегал дорогу в неустановленном месте.
«Пешеход скончался от полученных травм еще до приезда скорой. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этой аварии», — сказано в сообщении.
Добавим, что ДТП произошло вечером в пятницу, 12 мая.
Ранее два человека погибли в аварии с «УАЗом» в Ростовской области.