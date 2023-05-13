Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Полиция в Ростове разыскивает вооруженного мужчину, ограбившего ларек с шаурмой на улице Липовой, 1. Инцидент произошел днем, 13 мая. Грабитель был одет в камуфляжную форму. Он зашел внутрь ларька, достал пистолет и под угрозой расправы заставил повара отдать деньги из кассы, после чего оперативно скрылся.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», в Первомайском районе Ростова объявлен план «Сирена». Сумма похищенных денег устанавливается.
В МВД ограбление ларька пока никак не прокомментировали.
Это не единственное ограбление, произошедшее в Ростове сегодня. Ранее вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина.