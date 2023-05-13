Полиция в Ростове разыскивает вооруженного мужчину, ограбившего ларек с шаурмой на улице Липовой, 1. Инцидент произошел днем, 13 мая. Грабитель был одет в камуфляжную форму. Он зашел внутрь ларька, достал пистолет и под угрозой расправы заставил повара отдать деньги из кассы, после чего оперативно скрылся.