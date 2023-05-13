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План «Сирена» введен в Ростове из-за вооруженного ограбления ларька с шаурмой

13 мая 2023, 15:36
Фото: 1MI
Вооруженный мужчина ограбил ларек с шаурмой в Ростове

В Ростове полиция ищет вооруженного мужчину, ограбившего ларек с шаурмой

Вооруженный мужчина ограбил ларек с шаурмой на улице Липовой в Ростове, пишут Telegram-каналы.

Полиция в Ростове разыскивает вооруженного мужчину, ограбившего ларек с шаурмой на улице Липовой, 1. Инцидент произошел днем, 13 мая. Грабитель был одет в камуфляжную форму. Он зашел внутрь ларька, достал пистолет и под угрозой расправы заставил повара отдать деньги из кассы, после чего оперативно скрылся.

По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», в Первомайском районе Ростова объявлен план «Сирена». Сумма похищенных денег устанавливается.

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В МВД ограбление ларька пока никак не прокомментировали.

Это не единственное ограбление, произошедшее в Ростове сегодня. Ранее вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина.

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